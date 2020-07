Katholieken vieren 150 jaar onfeilbaarheid van de paus niet uitbundig

Het is een opvallend teken aan de wand: de 150e verjaardag van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid wordt in katholieke kringen niet uitbundig gevierd. Diverse katholieke media wijden er weliswaar historische en theologische beschouwingen aan, maar echte blijdschap is nergens te bespeuren.

Het beeld van de apostel Petrus op het Sint-Pietersplein in Rome. Hij kijkt met de 'sleutel van het koninkrijk der hemelen' in de hand uit over de stad Rome en de wereld. (beeld afp / Andreas Solaro)