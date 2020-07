Voor de gelegenheid maakte God een mooie tekening in de lucht met zijn vingertoppen

Mijn hoofd is stil en zo wil ik het ook houden. Het probleem van een column schrijven, is dat je gevraagd wordt iets te zeggen, te menen, je te positioneren ten opzichte van de wereld. Kortom, om je hoofd te laten draaien. schrijft Anne Christine Girardot.

Het hele jaar door raast het leven om me heen en ik moet me er steeds toe verhouden. Een aaneenschakeling van verplichtingen, meningen, beslommeringen, versnellingen, nieuwsstromingen vullen in het dagelijkse leven ieder spoortje van leegte dat ik zou willen creëren. De klok bepaalt voortdurend wat ik moet doen en waar ik mij voor moet haasten. Ik ben denk ik niet de enige. Ons hoofd draait dag en nacht op volle toeren.

De boel de boel laten is een kunst en luisteren naar de stilte een lastige opgave als er van binnen alleen maar kabaal is.

De afgelopen dagen heb ik mijn hoofd leeg kunnen maken op zee … Echt leeg. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd, of dat ik niemand heb gesproken, maar ik kon wonder boven wonder het even waarneme..

