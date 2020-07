Vaticaan publiceert handboek met procedures voor meldingen van seksueel misbruik

Vaticaanstad

Het handboek, dat door de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer is geschreven, werd al in februari 2019 aangekondigd, na de buitengewonde bisschoppenvergadering over kerkelijk seksueel misbruik die paus Franciscus had belegd. Het ‘vademecum’, zoals de achttien pagina’s tellende tekst officieel heet, moet bisschoppen en religieuze oversten helpen, maar ook kerkelijke rechtbanken, juristen en allen die namens de kerk misbruikzaken te maken hebben.

Met het handboek ‘is geen enkele nieuwe regel afgekondigd’, zegt de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, Giacomo Morandi, tegen Vatican News. ‘Wat er nieuw aan is, is dat voor het e..

In de wirwar van kerkrechtelijke re..

