Wouter van Belle schreef een toegankelijke ‘coronamis’ voor katholieke vieringen

Wouter van Belle componeerde een ‘Missa Corona’ voor gebruik in katholieke eucharistievieringen. Deze mis is helemaal ‘coronaproof’. Van Belle wil ermee voorzien in de behoefte aan goede Nederlandstalige muziek voor katholieke vieringen.

Utrecht

‘Mijn agenda was in één klap leeg, toen de lockdown begon’, vertelt componist Wouter van Belle. Hij is zzp’er en is onder andere hoofdorganist van de Catharinakathedraal in Utrecht. Net als zijn vrouw Sonja Roskamp is hij professioneel musicus. Aanvankelijk zetten ze samen een online zangcursus op, om ook in coronatijd geld te kunnen verdienen.

Gewoonlijk begeleidt Van Belle in de kathedraal en Roskamp in de Utrechtse Gerardus Majellakerk de zondagse viering. Katholieke eucharistievieringen kennen een voorgeschreven structuur, met vaste gezangen zoals ‘Heer, ontferm U’, ‘Heilig’, en ‘Lam Gods’. Veel klassieke componisten, zoals Mozart, hebben hiervoor muziek gemaakt - in het Latijn.

Van Belle: ‘Op een gegeven moment zei een lid van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .