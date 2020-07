Als haar opa vroeger uit de Bijbel voorlas, hoorde zr. Elisabeth de stem van God

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag: zuster Elisabeth.

Wanneer hoort u Gods stem?

‘Als ik wandel in de natuur, of mijn dagelijkse lectio divina doe.’

Hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Vaak weet je dat omdat de boodschap een beetje schuurt, maar tegelijk ook een ervaring van vrede geeft.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Ik heb rust en stilte om me heen nodig.’

Zuster Elisabeth Luurtsema is claris - wat betekent dat ze hoort bij de contemplatieve kloosterorde die is gesticht door Clara van Assisi. De clarissen zijn hecht verbonden aan de franciscanen. Ze woont in Stadsklooster San Damiano in Den Bosch, waar broeders en zusters van diverse ordes samen wonen.

'Ik wil voorzichtig omgaan met het spreken over Gods stem, want het is voor ie..

