Chinese bisschop die 17 jaar geleden verdween is ‘waarschijnlijk overleden’

Waarnemers van de Rooms-Katholieke Kerk in China vermoeden dat de 17 jaar geleden verdwenen ‘ondergrondse’ bisschop James Su Zhimin (88) overleden is. Zij leiden dat af uit berichten dat de Chinese overheid er bij het Vaticaan op aandringt om diens coadjutor (een hulpbisschop met automatisch recht van opvolging) als nieuwe bisschop van het bisdom Baoding te erkennen.

Peking

Volgens de Chinese overheid is deze 71-jarige bisschop An al sinds 2010 de echte bisschop van Baoding, maar het Vaticaan erkent hem slechts nog steeds slechts als hulpbisschop omdat er geen overlijdensbericht van de oude bisschop is.

De in 1992 gewijde bisschop is voor het laatst in 2003 in een ziekenhuis in Baoding gesignaleerd, zes jaar na zijn verdwijning in 1997 toen hij werd gearresteerd omdat hij weigerde lid te worden van de officiële, door de communistische partij gecontroleerde katholieke kerk. Hij verbleef meer dan dertig jaar in de gevangenis, stond onder huisarrest of in werkkampen.

De opvolger van Su was in 1993 in het geheim tot hulpbisschop gewijd binnen de ‘ondergrondse’ katholieke kerk. Drie jaar later werd hij voor ..

