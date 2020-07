Voorzitter Franse bisschoppenconferentie wil stemrecht voor vrouwen bij bisschoppensynodes

Parijs

Bisschop Eric de Moulins-Beaufort, aartsbisschop van Reims, deed zijn uitspraken in een interview aan het tijdschrift Noosphère. De kerk heeft volgens hem ‘veel te lang gedaan alsof gelovigen kinderen waren die je aan de hand moest vasthouden’. Maar dit ‘model uit het verleden’ is niet meer houdbaar in een tijd waarin ‘de meerderheid van de bevolking gestudeerd heeft en waar het geloof een echte persoonlijke keuze inhoudt’. Bisschoppen en priesters staan volgens de katholieke theologie immers ‘niet geleerder of dichter bij God dan leken’.

Tijdens vorige bisschoppensynodes kregen mannelijke religieuzen die geen priester of bisschop waren toch stemrecht. Dat vrouwelijke religieuzen geen stemrecht kregen verbaasde hem: ‘Daar viel me de..

