Mijn droom als abt van de abdij van Egmond kwam dit jaar uit

Willibrord van Heteren, geboren in het Zeeuwse Hulst, werd in 1882 benedictijn in Maredsous (België). In Nederland waren immers nog geen monniken. Maar in zijn buitenlandse abdij droomde hij van de herleving van de oude abdij van Egmond.

Hij bestudeerde haar geschiedenis en schreef erover in de Revue Bénédictine, het geleerde tijdschrift dat de abdij van Maredsous nog steeds uitgeeft, en waarvan hij een van de medeoprichters is geweest. Hij wist vrienden vanuit zijn studietijd te Amsterdam die zich voor de geschiedenis interesseerden, warm te krijgen om het terrein aan te kopen waar de Egmondse abdij vroeger gestaan had.

De gelegenheid daartoe deed zich voor in 1903. De eigenaresse van de kloosterhoeve overleed en ter wille van de boedelscheiding moest de grond verkocht worden. Dom Willibrord verbleef toen in Rome, waar hij door zijn abt naartoe gezonden was om dienst te doen in het Grieks College. Daarbij kwam goed te pas dat hij een talenwonder was en ne..

