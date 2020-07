Vaticaan uit bezorgdheid tegenover Israël en VS over annexatieplannen

Het Vaticaan heeft de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten bij de Heilige Stoel ontboden om ‘de bezorgdheid van de Heilige Stoel te uiten over mogelijke unilaterale acties die het streven naar vrede tussen Israëli’s en Palestijnen verder in gevaar kunnen brengen, evenals de delicate situatie in het Midden-Oosten’.