Stichter internationale Schönstatt-beweging manipuleerde en misbruikte

De Duitse pater Josef Kentenich (1885-1986), die in 1914 een congregatie oprichtte die uiteindelijk zou uitmonden in de internationale Schönstatt-beweging, maakte zich schuldig aan systematisch machtsmisbruik en seksueel misbruik.

Rome

Dat blijkt uit de archieven van paus Pius XII die onlangs door het Vaticaan voor wetenschappelijk onderzoek zijn opengesteld. De Duitse kerkhistoricus Alexandra von Teuffenbach deelde haar bevindingen in de krant Die Tagespost. Uit de documenten blijkt systematisch machtsmisbruik en minstens een geval van seksueel misbruik.

Het betreft getuigenissen uit de jaren 1940 en 1950. Deze ‘schetsten het beeld van een zeer manipulatieve stichter die de zusters systematisch belemmert in hun gewetensvrijheid’. Het Vaticaan deed onderzoek, oordeelde de getuigenissen geloofwaardig en stuurde Kentenich in 1951 in ballingschap naar de Verenigde Staten.

Tot nu toe werd door de beweging beweerd dat deze ballingschap te mak..

