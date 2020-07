Kerkmusicus en pausbroer Georg Ratzinger op 96-jarige leeftijd overleden

De Duitse priester en kerkmusicus Georg Ratzinger is op 96-jarige leeftijd in zijn woonplaats Regensburg overleden. Zijn drie jaar jongere broer, emeritus-paus Benedictus XVI bracht tien dagen geleden nog onverwacht een laatste, vijf dagen durend bezoek aan Georg vanwege diens hard teruglopende gezondheidstoestand.

Josef en Georg Ratzinger waren close. Ze werden op 29 juni 1951 samen in München tot priester gewijd en deelden hun grote liefde voor klassieke en religieuze muziek. Georg werd in 1964 Domkapelmeister in Regensburg. Hij werd daarmee ook de dirigent van de wereldberoemde jongenskoor, de Regensburgen Domspatzen, van de kathedraal. Josef nam in 1969 een uitnodiging aan om indezelfde stad hoogleraar theologie te worden. Beiden woonden er samen met hun in 1991, op 69-jarige leeftijd overleden zuster die voor beide broers zorgde, tot 1977, toen Josef aartsbisschop van München werd.



Georg (links) en Josef (rechts) Ratzinger tijdens hun priesterwijding op 29 juni 1951 in de kathedraal van Freising. Beeld: AFP PHOTO

