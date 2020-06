Latijns-Amerikaanse bisschoppen creëren ‘Kerkelijke Conferentie voor de Amazone’

Quito

De nieuwe conferentie is een uitvloeisel van de bisschoppensynode over de Amazone die in 2019 in Rome werd gehouden. Ze verschilt van bestaande bisschoppenconferenties doordat de leden van deze nieuwe conferentie niet alleen bisschoppen zijn, maar ook priesters, diakens en zowel mannelijke als vrouwelijke gelovigen van inheemse volkeren uit de Amazonebisdommen in de negen landen in kwestie.

De Latijns-Amerikaanse bisschoppen lieten in een verklaring weten dat ‘de geboorte van deze kerkelijke conferentie’ van dichtbij door paus Franciscus is gevolgd. Het is tevens ‘uitdrukking van een steeds grotere roep om synodaliteit’, een theologische term waarmee de inspraak van gelovigen wordt aangeduid.

De Braziliaanse kardinaal Cla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .