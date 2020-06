Theoloog Thomas Quartier wordt hoogleraar Liturgiewetenschap in Nijmegen

Monnik, theoloog en veelschrijver Thomas Quartier (1972) is benoemd tot hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Thomas Quartier in 2017 voor een concert van Bob Dylan in Afas Live. (beeld nd)

Nijmegen

Daarmee is hij de enige hoogleraar katholieke liturgie in Nederland, laat de universiteit weten. Quartier is bekend van boeken over hedendaagse spiritualiteit, vaak geïnspireerd vanuit het kloosterleven. Hij deed onderzoek naar rituelen rondom de dood en liturgische spiritualiteit in de Benedictijnse traditie. Quartier werd geboren in het Duitse Kranenburg, studeerde theologie en filosofie in Nijmegen. Hij promoveerde in 2007 op onderzoek naar ervaringen van deelnemers aan kerkelijke uitvaarten. Quartier is al hoogleraar liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .