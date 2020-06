Paus wenst ‘goede voortuitgang’ bij Duits synodaal proces over heikele thema’s

Paus Franciscus volgt de ‘Synodale Weg’ waarmee de Duitse Rooms-Katholieke Kerk kerkhervormingen bespreekt op de voet. Hij wenst ‘dat we goede vooruitgang maken’.

Bisschop Georg Bätzing tijdens de opening van het bedevaartseizoen in het mariale bedevaartsoord Kevelaer afgelopen 1 mei 2020. (beeld Epa / Sascha Steinbach)

Vaticaanstad

Bisschop Georg Bätzing (59) bracht zaterdag als nieuwe voorzitter van de Duitse bisschoppen een kennismakingsbezoek aan paus Franciscus. Hij voelde zich na afloop door ‘het intensieve en collegiale’ gesprek met de paus ‘gesterkt om op de ingeslagen weg verder te gaan’.

De thema’s die de ‘Synodale Weg’ bespreekt gaan over seksuele moraal, vormen van het priesterambt, de rol van vrouwen in de kerk en de uitoefening van kerkelijke macht. Daarbij wordt in een proces dat tot februari 2022 zal duren veel open debat toegestaan en geven de bisschoppen gelovigen uitdrukkelijk inspraak om het door de misbruikaffaires verloren vertrouwen te herwinnen.

Volgens Bätzing ‘waardeert de paus ons project, dat nauw aansluit bij het d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .