Nooit eerder traden zo veel Duitse katholieken uit de kerk

In 2019 telde de Duitse Rooms-Katholieke Kerk 400.000 leden minder dan het jaar ervoor. Nooit eerder traden zo veel katholieke gelovigen uit, namelijk 272.771. Daarnaast is er veel minder jonge aanwas.

Katholieke gelovigen in de Sint-Ursulakerk in München op 16 mei 2020, tijdens de eerste mis sinds de lockdown. (beeld Epa/Lukas Barth-Tuttas)

Bonn

De cijfers komen uit het jaarverslag van de Duitse bisschoppenconferentie over het jaar 2019. Het aantal rooms-katholieken in de 27 Duitse bisdommen bedroeg op 31 december 2019 22,6 miljoen. Dat is 27,2 procent van de totale bevolking, wat een half procent lager is dan het jaar ervoor, maar nog steeds bijna twee miljoen meer dan het aantal protestanten.

Volgens de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, wijzen de cijfers op een ‘vervreemding tussen kerkleden en het geloofsleven in de kerkelijke gemeenschap’. De kerk moet zich de vraag stellen of ‘onze verkondiging lukt in een taal die nog verstaan wordt’. Hij pleit voor ‘moedige veranderingen in de eigen rijen’ om het verloren gegane vertr..

