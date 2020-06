Zuid-Afrikaanse bisschoppen vragen vergeving voor racisme in de kerk

De rooms-katholieke bisschoppen van Zuid-Afrika dringen aan op ‘een openhartig gesprek over racisme en zijn verschijningsvormen’. Zij erkennen ‘de aanwezigheid van racisme voor en tijdens de periode van apartheid’, maar ook nu nog, in kerk en samenleving.

Rooms-katholieke gelovigen in de Regina Mundi-kerk in Soweto, met een glas-in-lood-raam dat de voormalige anti-apartheidsstrijder en president Nelson Mandela afbeeldt. (beeld Carl de Souza / afp)

Kaapstad

‘Racisme en rassendiscriminatie moeten adequaat en serieus worden aangepakt’, schrijft de voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschop Stephen Brislin, in een pastorale brief. De bisschoppen zeggen zich te realiseren dat ‘dit geen gemakkelijke discussie is, en zelfs een die velen van ons liever vermijden’. Zuid-Afrika ‘lijdt nog steeds onder het geweld van eeuwen kolonialisme en de gewelddadige decennia van apartheid’.

Maar zij vinden dat ‘de band tussen ras, macht en privileges moet worden erkend’, evenals economische ongelijkheid als gevolg van oude racisitische wetten en gebruiken. Zij vragen ‘als herders, ten overstaan van God en van allen die lijden, vergeving voor de historische medeschuldigheid voor racisme in d..

