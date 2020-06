Vaticaan geeft een catechese-update voor nieuwe tijden

Het Vaticaan heeft een nieuw Directorium voor de Catechese gepubliceerd. Het moet de geloofsverkondiging in en door de Rooms-Katholieke Kerk nieuwe impulsen geven in een sterk veranderde wereld.

Vaticaanstad

De tekst van 326 pagina’s is de opvolger van gelijksoortige documenten uit 1971 en 1997. Bij de presentatie in het Vaticaan zei aartsbisschop Rino Fisichella dat de catechese in het verleden vooral de aandacht richtte op de geloofsinhoud en -overdracht. Maar ‘evangeliseren is niet allereerst een leer verkondigen, maar Jezus-Christus present stellen en Hem verkondigen’. Catechese is ook niet allereerst voorbereiding op de sacramenten, maar bedoeld ‘om beetje bij beetje in het leven van de christelijke geloofsgemeenschap in te groeien en een coherent getuigenis te kunnen geven’.

Evangelisatie en catechese, als rijping in het geloof, moeten volgens het document plaatsvinden binnen een cultuur van ontmoetin..

