Bisschop uit Kameroen schorst priester wegens rituele dans

Een populaire Kameroense rooms-katholieke priester is gesuspendeerd omdat hij traditionele dansen uitvoerde volgens de ritus van zijn eigen stam. ‘Syncretisme’, vindt de bisschop.

Bafoussam

Pastoor André Marie Kengne mag van bisschop Dieudonné Watio van Bafoussam (74) niet meer als priester handelen en ook niet meer in het openbaar spreken over de relatie tussen christendom en traditionele godsdiensten.

De aanleiding voor de kerkelijke sanctie is een film van twaalf minuten waarop de priester enthousiast deelneemt aan een rituele dans en waarin hij uitgebreid de Afrikaanse cultuur verdedigt. Hij bepleit er dat de ‘Afrikanen steeds meer hun cultuur als hun eigen radicale identiteit erkennen’.

Er is volgens hem ‘geen radicale tegenstelling’ tussen het christendom en traditionele godsdiensten. ‘Ik heb veel kerkelijke bibliotheken bezocht, zelfs in het Vaticaan. Er is geen enkel verbod, ook niet van een paus en er ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .