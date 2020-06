Gevangenisdagboek van kardinaal Pell

Rome

De Australische kardinaal Georges Pell gaat het dagboek dat hij tijdens zijn 13 maanden durende gevangenschap schreef uitgeven bij een Amerikaanse uitgever. Pell werd afgelopen april door de Australische Hoge Raad vrijgesproken van seksueel misbruik van twee 13-jarige jongens, nadat een jury hem had veroordeeld en een hogere rechtbank dat had bevestigd. Hij heeft zijn schuld altijd ontkend. Tegen persbureau AP zegt de Amerikaanse conservatief-katholieke uitgever Ignatius Press dat de kardinaal in zijn dagboek ‘mijmert’ over eenzame opsluiting, de psalmen, de kerk, Amerikaanse politiek, Vaticaanse hervormingen en sport. Het dagboek zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 in drie of vier delen verschijnen. Ig..

