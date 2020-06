Inheemse bewoners VS halen beeld van Spaanse missionaris neer

Inheemse bewoners van de Verenigde Staten hebben in Los Angeles een standbeeld van de omstreden Spaanse missionaris Junipero Serra neergehaald. Deze werd in 2015 nog door paus Franciscus heiligverklaard.

Een standbeeld van de Spaanse missionaris Junipero Serra is ook in zijn geboorteplaats Palma de Majorca in Spanje beklad. (beeld Epa/Atienza)

Los Angeles

De Franciscaanse priester stichtte in de 18e eeuw meerdere Spaanse missieposten in wat nu het Westen van de Verenigde Staten is. Hij wordt door de katholieke kerk als heilige vereerd, maar is omstreden. Leden van de inheemse bevolking vinden dat hij de inheemse cultuur vernietigde en de bevolking dwong om rooms-katholiek te worden.

Het standbeeld in Los Angeles werd zaterdag neergehaald. ‘Dit is voor onze voorvaderen!’, werd er geschreeuwd. Een dag eerder sneuvelde al een beeld van Serra in San Francisco. In de stad Ventura (Californië) besloot de gemeente na een online petitie een standbeeld van de missionaris uit het stadhuis te verwijderen en het een ‘geschiktere, niet publieke plek te geven’.

Maar verdedigers van Serra vinde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .