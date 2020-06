Paus bevestigt ontslag van Amsterdamse pastoor Valkering

Paus Franciscus heeft het ontslag van de Amsterdamse priester Pierre Valkering als pastoor van de Vredeskerk bevestigd. Deze werd door de bisschop ontslagen na onthullingen over zijn actieve homoseksuele leven en pornoverslaving in een boek ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest.

Haarlem

Valkering had zijn ontslag door de voormalige bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam in Rome aangevochten. In december werd dat ontslag nog wegens procedurefouten teruggedraaid, maar na de bevestiging van de paus is het nu definitief.

De Congregatie voor de Clerus constateert dat de beslissing tot ontslag terecht is genomen. Omdat Valkering volgens het bisdom ‘naast dit formele beroep zijn zaak ook voorgelegd had aan paus Franciscus’, heeft ook de paus de conclusie bevestigd.

Bisschop Jan Hendriks, sinds 1 juni bisschop van het bisdom, spreekt in een mededeling ‘graag zijn respect en waardering uit voor de kwaliteiten van Pierre Valkering als mens en als priester’. Hij zegt ‘te blijven streven naar een goede oplossing’ in de hoop dat d..

