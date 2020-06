Katholieke televisiezenders steunen Bolsonaro in ruil voor geld

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil katholieke televisiezenders reclamegelden en subsidie betalen als tegenprestatie voor steun voor diens beleid, met name met betrekking tot de coronacrisis. De katholieke bisschoppen hebben afwijzend gereageerd, maar hebben weinig tot geen invloed op deze privé-zenders.

President Jair Bolsonaro tijdens een door katholieke gelovigen georganiseerde anti-abortusdemonstratie op 18 april 2020, tijdens de corona-epidemie. Vlak daarvoor had hij zijn minister van volksgezondheid ontslagen omdat deze te negatief over de gevaren van het virus had gesproken. (beeld Sergio Lima / afp)