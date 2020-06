Contactloze wijwaterdispensers voor katholieke kerken

Een Beiers bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van ketchupdispensers heeft van de coronanood een deugd gemaakt en een contactloze wijwaterdispenser ontwikkeld voor gebruik in katholieke kerken.

München

De wijwaterdispenser ging in de Beierse plaats Barbing in première. De dispenser is 1,20 meter hoog, van roestvrij staal gemaakt en wordt met de voet bediend. Bovendien kan een collectebus in de dispenser worden geïntegreerd; collecteschalen mogen wegens besmettingsgevaar niet meer doorgegeven worden.

De bedrijfsleider van de firma Foottec kwam met het idee nadat de vrouw van de bedrijfsleider droevig terugkwam uit de kerk omdat er wegens de coronamaatregelen geen wijwater meer beschikbaar was. Gelovigen reageren ‘enthousiast, omdat men zo tenminste een deel normaliteit terug heeft’.

Inmiddels zijn al in 25 Duitse kerken dispensers te vinden en er is er ook al naar Zweden geëxporteerd. ‘Er komen dagelijks nieuwe bestellingen binnen’, vertelt Verena Roithmeier van de firma.

Vrijwel o..

