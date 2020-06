RK-Kerk meldt nieuw misbruik

In 2019 waren er tien 'nagekomen' meldingen van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Het gaat om zaken die verjaard zijn, of waarvan de dader is overleden.

Toen in 2010 het seksueelmisbruikschandaal in deze kerk uitbrak, besloten de Nederlandse bisschoppen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een meldpunt in te stellen. Zo wilden ze recht doen aan slachtoffers in misbruikzaken waarin de dader niet meer berecht kan worden.

De instuurtermijn voor deze misbruikzaken verstreek op 1 mei 2015. Sindsdien melden de Nederlandse katholieken in een jaarverslag nog wel nagekomen meldingen. Voor 2019 waren dat er dus tien. In dat jaar zijn elf gesprekken gevoerd met slachtoffers van seksueel misbruik.

De kerk heeft niet op alle meldingen actie kunnen ondernemen. Dat kan als het misbruik niet is gepleegd in een katholieke instelling, of als niet het slachtoffer zelf maar een getuige de melding doet. Sommige slachtoffers gaven aan alleen meldin..

