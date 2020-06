Rooms-Katholieke Kerk verkoopt terreinen in Nazareth wegens schulden

De rooms-katholieke kerk in Israël heeft terreinen in Nazareth aan een Arabische ondernemer verkocht om aan haar grote schulden te kunnen voldoen.

Nazareth

De verkoop van het land in Nazareth maakt deel uit van het besluit tot verkoop van meerdere stukken grond en gebouwen in Israël en Jordanië. Daarmee moeten schulden van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, die inmiddels oplopen tot bijna 90 miljoen euro, worden afgelost.

Deze schulden zijn onder meer veroorzaakt door de bouw en start van de American University of Madaba in Jordanië, volgens een persverklaring ‘als gevolg van slecht beheer in het verleden’. Arabische media melden dat meer dan 30 hectare zou worden verkocht voor prijzen ver onder de marktwaarde, maar volgens het patriarchaat zijn 10 hectaren op A-locaties ‘uitgezonderd en bestemd voor toekomstig gebruik door de christelijke gemeenschap in Nazareth’.

