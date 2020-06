[Liveblog] Liveblog Katholiek Inside (week 25)

In deze liveblog houden we je op de hoogte van het nieuws en de achtergronden uit de wereldwijde rooms-katholieke kerk. Samengesteld door Vaticaanwatcher Hendro Munsterman en de redactie van het Nederlands Daglad.

[09:45] De aanloop naar een volgend conclaaf

In de zaterdagkrant startten we met een aanloop naar het volgende conclaaf. In dit artikel legt Hendro Munsterman uit waarom en wat criteria zijn bij de keuze van een opvolger van Franciscus.

Samen met de Vaticaancorrespondent van de NOS, Andrea Vreede, boog hij zich over de mogelijke pauskandidaten. Beiden gaven hun top 10, waarvan de eerste drie namen opvallend genoeg overeenkwamen.

Portretten van alle zestien door Andrea Vreede en Hendro Munsterman geselecteerde kandidaten zijn hier te lezen:

In de zaterdagkrant stond ook een infographic over de pauskiezers: waar komen ze vandaa..

[09:40] KRO-televisiemaker ..

De bek..

