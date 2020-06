[Liveblog] Liveblog Katholiek Inside: Paus benoemt vrouwen in topposities • In België veroordeelde priester in Zwitserland opgepakt

In deze liveblog (week 25) houden we je op de hoogte van het nieuws en de achtergronden uit de wereldwijde rooms-katholieke kerk. Samengesteld door Vaticaanwatcher Hendro Munsterman en de redactie van het Nederlands Daglad.

[14:26] Van misbruik beschuldigde bisschop neemt administratief werk in Vaticaan weer op

Bisschop Gustavo Zanchetta, die wordt verdacht van seksueel misbruik van (volwassen) mannelijke seminaristen, heeft zijn werkzaamheden in het Vaticaan weer opgepakt na twee maanden lockdown. Dat meldt de Amerikaanse katholieke nieuwssite Crux.

Zanchetta (56) was van 2013 tot 2017 bisschop van het kleine Argentijnse bisdom Oran. Hij trad af 'om gezondheidsredenen', was geruime tijd spoorloos (bleek in Spanje een soort retraite/therapie te hebben gevolgd) en werd daarna door paus Franciscus in het Vaticaan benoemd. Hij kreeg een voor hem gecreëerde administratieve functie bij APSA, het departement dat alle gebouwen van het Vaticaan in Rome en elders beheert.

De bisschop wordt beschuldigd van seksueel mi..

