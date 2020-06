De aanloop naar een volgend conclaaf

Paus Franciscus is bezig met zijn laatste stuk van zijn pontificaat. Criteria voor een nieuwe paus zijn onder meer zijn afkomst, zijn talenkennis, zijn theologische vorming en zijn bekendheid met de gang van zaken in Rome.

Kardinalen kijken uit over het overvolle Sint-Pietersplein vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek nadat zij de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio in 2013 tot 266e paus van de Rooms-Katholieke Kerk kozen. (beeld afp / Andreas Solaro)

Vaticaanstad

Precies zeven jaar en drie maanden is Franciscus vandaag bisschop van Rome. De inmiddels 93-jarige Benedictus XVI legde na zeven jaar, tien maanden en negen dagen zijn taken als paus neer, niet door in het pauselijk harnas te sterven zoals Johannes Paulus II in 2013 deed, maar door af te treden.

Gaat ook Franciscus aftreden? Hij heeft er meermaals op gezinspeeld. Hij zal van een aftredende paus het liefst een nieuwe traditie willen maken, al vinden sommigen in Rome één emeritus-paus al ingewikkeld genoeg. In ieder geval wordt in urbi et orbi, Latijn voor ‘de stad’ (Rome) ‘en de wereld’, door Vaticaankenners en betrokken katholieken al nagedacht over de tijd na Franciscus. Deze krant doet vandaag de aftrap voor een aanloop naar het volgende co..

