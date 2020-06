Het had zondag een uitbundig feest moeten worden.

Van de Griekse wetenschapper Archimedes (Syracuse +212 voor Christus.) is de uitspraak bekend: ‘Geef mij een steunpunt, en ik verplaats de aarde’. Die uitspraak getuigde van een geniaal inzicht, maar was natuurlijk volstrekt onuitvoerbaar.

Nu zoveel eeuwen later is het minder ondenkbaar dat wetenschappers ooit in staat zullen zijn de aarde uit haar koers te brengen. Maar volstrekt zeker is dat, als zij zo’n plan ten uitvoer zouden brengen, de consequenties daarvan heilloos zullen zijn en de vernietiging van alle leven op de planeet ten gevolge zullen hebben.

Het opduiken van het coronavirus toont aan hoe een heel kleine verstoring van de natuur immense gevolgen kan hebben, en doorwerkt in alle segmenten van de samenleving. Een bacterie op de markt in Wuhan, Hubei van een onsmakelijk beest overgebracht op een anonieme koper, brengt heel het mensdom in paniek en noodzaakt tot samenwerking van organisaties die voordien elkaar het licht in de ogen niet gunden, maar nu voor de noodzaak staan: pompen of verzuipen. Een catastrofe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .