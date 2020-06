Trump verheugd over steun van tegenstander van paus Franciscus

Donald Trump heeft zich op Twitter verheugd getoond over een open brief die hij ontving van aartsbisschop Carlo Maria Viganò, een opposant van het beleid van paus Franciscus.

Washington

De omstreden Viganò publiceerde afgelopen zondag een open brief waarin hij zijn steun uitsprak voor Donald Trump. Hij schreef onder meer dat 'straatprotesten' na de dood van George Floyd voor politieke doeleinden gebruikt worden en dat de Verenigde Staten nu 'een president hebben die moedig het recht op leven verdedigt, die geen schaamte heeft om over christenvervolging te spreken, die over Jezus Christus spreekt en over het recht op godsdienstvrijheid'.

Viganò schreef verder dat de afgelopen maanden 'twee tegenovergestelde zijden' in de Verenigde Staten samenvallen met 'de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis'. Deze laatsten willen volgens hem 'het gezin en de natie vernietigen'. Trump twitterde dat hij 'vereerd' was met de 'ongelofelijke brief' en dat hij h..

