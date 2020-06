China erkent door Vaticaan benoemde ‘ondergrondse’ bisschop

Peking

De 85-jarige bisschop Peter Lin Jiashan was in 1998 al door het Vaticaan tot hulpbisschop benoemd en kreeg in het geheim de bisschopswijding. In de jaren 1980 was hij veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid.

Afgelopen dinsdag is hij officieel door de communistische overheid erkend en geïnstalleerd in zijn kathedraal in het bisdom in het oosten van het land, waarvan hij volgens het Vaticaan al sinds 2010 bisschop was. De installatie geschiedde door een bisschop die zowel door Rome als China wordt erkend.

Het ‘voorlopige akkoord’ dat China en het Vaticaan in 2017 sloten, loopt in september ten einde. Het akkoord, waarvan de tekst altijd geheim is gebleven, voorziet enerzijds in een erkenning van de paus als hoofd van de katholieke kerk, en inspraak voor de Chinese overheid bij bisschops..

