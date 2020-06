Paus steekt Brazilianen hart onder de riem tijdens telefoongesprek

Paus Franciscus wijst tijdens zijn bezoek aan het Braziliaanse bedevaartsoord Aparecida in 2013 naar een replica van het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Aparecida. (beeld AFP / Gabriel Bouys)

Vaticaanstad

Het was al de derde Braziliaanse aartsbisschop sinds het begin van de pandemie die een telefoontje van de paus kreeg. Franciscus ‘verzekerde ons van zijn gebed, zijn solidariteit en zijn nabijheid aan het Braziliaanse volk in deze moeilijke periode’, zei Brandes. Er zijn momenteel in Brazilië al meer dan 772.000 gevallen van corona gesignaleerd, en het aantal doden nadert de 40.000.

Aparecida is het grootste mariale bedevaartsoord ter wereld dat jaarlijks meer dan zeven miljoen pelgrims trekt. In 2007 publiceerde Franciscus, toen nog aartsbisschop van Buenos Aires, er een beroemd pastoraal document, uit naam van alle Latijns-Amerikaanse bisschoppen. Dit Aparecida-document wordt gezien als het theologisch-pastoraal programma van dit pontificaat. Tijdens het telefoongesprek vro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .