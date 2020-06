Protestant uitgekozen door pastoor om 350 jaar oude kluis te bewonen

Saalfelden

Matthias Gschwandtner (63) was een van de 14 kandidaten die reageerden op de vacature. De Vlaming Stan Vanuytrecht kondigde afgelopen herfst zijn vertrek aan. De kluis, waar geen stromend water of elektriciteit aanwezig is, is van april tot november bewoond. De kluizenaar moet in zijn eigen levensonderhoud voorzien.

Gschwandtner is gepensioneerd, gehuwd en vader van een dochter. Hij is sinds zijn pensioen actief in de evangelisch-lutherse kerk van zijn woonplaats Bad Ischl. Voor het lutherse bisdom van Oberöstereich is hij bovendien gedelegeerde voor milieuvraagstukken.

