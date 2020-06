Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam ontslaat tweede man

Rotterdam

De bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, heeft zijn vicaris-generaal - de tweede man van een bisdom - eervol ontslagen. Tjeerd Visser (46) neemt vanaf 1 juni 'een periode van rust en reflectie'. Dat schrijft Van den Hende in een brief aan zijn priesters, diakens en pastoraal werkers. Deze periode van time-out duurt tot 1 september en is 'een periode van persoonlijke rust en be..

