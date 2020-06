‘Binnenkort meer klimaatvluchtelingen dan politieke vluchtelingen’

De Franse priester Bruno Marie Duffé (68) is in het Vaticaan werkzaam als secretaris van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling. Vijf jaar na de publicatie van de milieu-encycliek door paus Franciscus denkt men in het Vaticaan na over de radicale vragen van de coronacrisis. Deze komen 'precies op het meest beslissende moment van de wereldgeschiedenis'.