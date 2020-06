Vaticaan zet Italiaanse investeerder en tussenpersoon in gevangenis

De Vaticaanse justitie heeft een Italiaanse financiële tussenpersoon die namens het Vaticaan betrokken was bij de opkoop van een kantorenpand in Londen, gearresteerd en gevangen gezet. Hij wordt verdacht van afpersing, verduistering, ernstige fraude en witwassen van geld.

Vaticaanstad

De Italiaan riskeert volgens een persmededeling van het Vaticaan tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij handelde in opdracht van het Vaticaanse staatssecretariaat in de omstreden aankoop van een gebouw in Londen. De men werd vrijdagavond gearresteerd en opgesloten nadat hij door de Vaticaanse justitie was verhoord.

Rond de koop van een gebouw op Sloane Avenue in de prestigieuze Londense wijk Chelsea, waar dankzij een ontwikkelingsproject luxe appartementen zouden worden gecreëerd, zijn de afgelopen maanden de nodige vragen gerezen. Volgens de verklaring van het Vaticaan waren bij de transactie ook enkele eigen medewerkers bij betrokken. Paus Franciscus sprak afgelopen november van ‘een schandaal’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .