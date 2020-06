Paus sponsort liefdadigheidsveiling met sportartikelen

Dankzij paus Franciscus zullen unieke items van beroemde sporters worden geveild. De opbrengst gaat naar twee ziekenhuizen in de door het coronavirus zwaargetroffen Italiaanse steden Bergamo en Brescia.

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan schonk op 24 januari 2018 een fiets in Vaticaanse kleuren aan paus Franciscus. (beeld AFP / Osservatore Romano)

Rome

Franciscus, zelf voetbalfan, stelde onder meer een racefiets van de beroemde wielrenner Peter Sagan ter beschikking. Franciscus kreeg de fiets in Vaticaanse kleuren cadeau van de drievoudig wereldkampioen.

Het initiatief met de naam We Run Togehter komt van Athletica Vaticana, de sportvereniging van het Vaticaan, in samenwerking met enkele partners, en geschiedt via de site charitystars.com.

Naast gesigneerde artikelen zullen de komende twee maanden ook ‘belevenissen’ worden geveild, zoals een privébezoek aan Luna Rossa, de beroemde wedstrijdjacht, of een diner met twee Italiaanse schermkampioenen.

