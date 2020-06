Adem in mij, Heilige Geest

We hebben in de Rooms-Katholieke kerk te maken hebben met een ware coronacatechismus, gezien alle maatregelen om verantwoord naar de kerk te mogen gaan. Het is verleidelijk om daarin te blijven steken. Maar juist na dit pinksterweekend is voor mij de vraag hoe de Heilige Geest zichtbaar kan worden in mij, in ons.