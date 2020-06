Paus vaardigt nieuw anti-corruptiebeleid uit

Paus Franciscus heeft nieuwe regels aangekondigd waarmee in het Vaticaan corruptie moet worden tegengegaan. Het betreft regels rondom aanbestedingen en de daarvoor noodzakelijke transparantie en centralisatie.

Vaticaanstad

Franciscus heeft ‘normen voor transparantie, voor interne controle en concurrentie bij aanbestedingen’ aangekondigd voor Vaticaanstad en de Heilige Stoel. Daarmee wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de financiële hervormingen in het Vaticaan. Met de regels, waaraan vier jaar lang is gewerkt door diverse departementen, beantwoordt het Vaticaan aan de hoogste internationale financiële sta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .