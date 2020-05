Katholieke blik op homoseksualiteit verschuift tijdens pontificaat van paus Franciscus

Een nieuw boek over de verhouding tussen homoseksualiteit en de rooms-katholieke kerk toont aan dat onder het pontificaat van paus Franciscus het denken over de plaats van homoseksuele personen is gaan schuiven. ‘We moeten naar homoseksuelen kijken zoals God naar ze kijkt’, vindt kardinaal Matteo Zuppi.

Milaan

Het Italiaanse boek met als titel ‘Kerk en homoseksualiteit: een onderzoek in het licht van de leer van paus Franciscus’ is geschreven door de journalist Luciano Moia van de katholieke krant Avvenire. Het onderzoekt of er onder de huidige paus, beroemd geworden wegens zijn ‘Wie ben ik om te oordelen?’, inderdaad een verandering gaande is.

Sinds de publicatie van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, het schrijven van paus Franciscus over het gezin, vraagt de kerk zich volgens Moia ‘af hoe we een specifieke vorm van pastoraat kunnen starten voor mensen met een homoseksuele oriëntatie’. Hij wijst op de exhortatie waarin staat dat homoseksuelen recht hebben op ‘noodzakelijke hulp om volledig de wil van God in hun lev..

