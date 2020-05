Theologe solliciteert naar baan als rooms-katholieke aartsbisschop van Lyon

Lyon

Soupa is in de Franse katholieke wereld een bekende bijbelwetenschapper, theologe en journaliste. ‘Het hoort niet, dat weet ik ook wel’, zegt Soupa tegen de krant La Croix over haar sollicitatiebrief en CV die ze persoonlijk naar de pauselijke nuntiatuur in Parijs bracht. ‘Maar ik wil me zo graag voorstellen dat een vrouw aartsbisschop kan worden zonder dat het direct een grap moet zijn.’

Omdat het gewijde ambt uitgesloten is voor vrouwen stelt ze voor om een leek aan het hoofd van een bisdom te plaatsen. Het bisdom is sinds 6 maart vacant en wordt momenteel geleid door de gepensioneerde bisschop van Evry, in de buurt van Parijs.

