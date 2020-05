Baarns bedrijf biedt online reserveringssysteem voor katholieke parochies

Baarn

Het bedrijf, dat zich onder meer op katholieke parochies en organisaties richt kreeg onlangs van de parochie uit Haarlem de vraag om de mogelijkheid te onderzoeken en ook een parochie uit Baarn en omstreken haakte aan.

Woensdag is het reserveringssysteem naar verwachting gebruiksklaar, vertelt eigenaar David van Diepen. Parochies kunnen het op hun internetsite integreren, of ook via de website meevieren.nl gebruiken. Ook zijn er inmiddels twee bisdommen geïnteresseerd om het wellicht collectief voor meerdere parochies aan te bieden en in hun bisdomsite te integreren.

