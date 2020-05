'De rol van Europa is essentieel'

Namens de bisschoppen in de Europese Unie pleit kardinaal Jean-Claude Höllerich voor een sterk Europa. 'Zonder solidariteit is het risico dat populisten aan de macht komen groter.'

Kardinaal Jean-Claude Höllerich: 'In onze dagen verdrinken mensen voor de kust van Malta, anderen vinden de dood aan de Griekse grens. Dat heeft voor mij niets met het Europese ideaal te maken.’ (beeld afp / Tiziana Fabi)

Kardinaal Jean-Claude Höllerich is de stem van de rooms-katholieken in Europa. Hij pleit onversneden voor Europese samenwerking, zoals past in de rooms-katholieke traditie. De coronacrisis mag de 27 landen niet uit elkaar drijven. Integendeel. ‘Zonder verdere integratie stort Europa in.’

Brussel

Aartsbisschop Jean-Claude Höllerich van Luxemburg roept als voorzitter van de Commissie van Bisschoppen van de Europese Unie (COMECE) Europa op de waarden van solidariteit en verdraagzaamheid hoog te houden. Hij vreest ‘concentratiekampen’ met vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en ziet dat de sociale inzet van de kerk wordt beperkt.

