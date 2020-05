Het valt niet mee om katholiek te zijn

Buiten mijn bubbel ontmoet ik mensen die katholiek of protestant zijn opgevoed maar ‘er niets meer aan doen’ (door onverschilligheid of teleurstelling) of mensen die ‘spiritueel zijn zonder zich te identificeren met een bepaald religieuze stroming’. In hun zoektocht naar ‘iets meer’ snuffelen ze overal behalve in de katholieke kerk. Liever een dure cursus zen-boeddhisme volgen dan gratis naar d..

De vergrijzing, de mannelijke cultuur, de eenzaamheid, de strenge moraal, de schandalen en de zovele nieuwe onthullingen, dit alles maakt het moeilijk om me nog thuis te voelen tussen de koude muren die lijken te veel geheimen te verzwijgen. Ik moet even frisse lucht halen buiten de kerk!

