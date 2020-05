Vaticaan fuseert negen Zwitserse ondernemingen en voert interne reorganisatie door

Vaticaanstad

In totaal negen ondernemingen die het Vaticaan in de Zwitserse steden Genève, Laussanne en Fribourg bezat zijn de afgelopen dagen gefuseerd. Deze beheerden zowel gebouwen als bankrekeningen en ondernemingsbeleggingen. In totaal wordt in Zwitserland namens de Vaticaanse instelling APSA voor meer dan 44 miljoen euro beheerd.

Volgens de krant Corriere della Serra zullen vanaf nu al deze Zwitserse activiteiten van het Vaticaan in Genève door de oudste van de negen, met de naam Profirma, uitgevoerd worden. Deze werd in 1926 in voor het Vaticaan woelige tijden opgericht op verzoek van de toenmalige paus Pius XI, om zo op neutraal terrein geld ter beschikking te hebben. Drie jaar later zou het Vaticaan pas een ..

