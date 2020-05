Het Vaticaan is ongerust over mogelijke Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden

Vaticaanstad

In een persverklaring meldt het Vaticaan dat het door de PLO is ‘geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en over de mogelijkheid dat Israël delen ervan unilateraal inneemt, daarmee het vredesproces in gevaar brengend’. Saeb Erekat, de hoofdonderhandelaar aan Palestijnse zijde en secretaris-generaal van de PLO sprak telefonisch met aartsbisschop Paul Richard Gallagher, die..

