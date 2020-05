Adolfo Nicolás, voormalig hoofd wereldwijde jezuïeten, in Tokyo overleden

Het voormalige hoofd van de wereldwijde jezuïeten, de Spanjaard Adolfo Nicolás, is woensdag 20 mei op 84-jarige leeftijd na een ziekbed van enkele maanden in Tokyo overleden.

Adolfo Nicolás, het hoofd van de wereldwijde jezuïeten, groette paus Franciscus, de eerste jezuïet die tot paus werd gekozen, tijdens diens bezoek aan de Sant' Ignazio di Loyolakerk in Rome in 2014. (beeld epa / Angelo Carconi)

Rome

Nicolás volgde in 2008 de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach op als ‘generaal’ van de jezuïeten. Hij bleef tot 2016 in zijn ambt, waarna hij zijn taken neerlegde en opnieuw naar de Filipijnen en later Japan ging, de landen waar hij meer dan vijftig jaar eerder als jezuïet-missionaris begon. Hij volgde zijn theologische studie ook deels in Japan, waar hij in 1967 priester werd gewijd, en studeerd..

