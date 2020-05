Poolse aartsbisschop vraagt Vaticaan om beschuldigingen tegen collega-bisschop te onderzoeken

Nadat een documentaire over seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken in Polen opnieuw verontwaardiging veroorzaakt heeft aartsbisschop Wojciech Polak het Vaticaan gevraagd de beschuldigingen te onderzoeken.

Warschau

De documentaire met de titel ‘Verstoppertje’ werd afgelopen zaterdag op Youtube gepubliceerd en werd gedurende de eerste 24 uur al 2 miljoen keer bekeken. In de film wordt Edward Janika, de bisschop van Kalisch, ervan beschuldigd een priester die twee minderjarige broers seksueel misbruikte, simpelweg te hebben overgeplaatst.

De filmmaker Tomasz Sekielski baarde in mei 2019 ook al opzien met een eerste documentaire over seksueel misbruik door priesters, ‘Zeg het tegen niemand’. De film werd 23 miljoen keer bekeken en de bisschoppen voelden zich gedwongen om in een verklaring toe te geven dat zij tekort zijn geschoten.

