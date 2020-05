Aartsbisdom Dublin kort salaris priesters met 25 procent

Een Ierse priester viert een gelivestreamde zondagsmis in een lege parochiekerk te Dublin. (beeld EPA / Aidan Crawley)

Dublin

Vooral het gemis van de collecte tijdens de afgelaste zondagsvieringen heeft tot grote tekorten geleid. Alle aanwezige priesters stemden voor de voorlopige salarisverlaging en er was slechts één onthouding. Als de kerkdiensten op 20 juli weer worden toegestaan, wordt gekeken of het salaris weer kan worden verhoogd.

Priesters van het aartsbisdom wordt in een brief ‘sterk aangemoedigd’ hun parochianen te vragen hen financieel te ondersteunen en donaties via hun parochiewebsite mogelijk te maken. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .