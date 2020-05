Abt van Koningshoeven wil zijn abdij niet op FvD-site

Tilburg

Koningshoven heeft ‘niets met forumvoordemocratie te maken en wil er ook niet mee geassocieerd worden! Foto van de poort graag onmiddelijk verwijderen!’, twitterde de abt zondag boos via zijn persoonlijke twitteraccount. Het twittergebed van de abt werd zondagmiddag al door Forum voor Democratie verhoord.

Tegenover het Brabants Dagblad liet een woordvoerder van Forum, dat sinds vorige week samen met het in Brabant zo katholieke CDA, de VVD en Lokaal Brabant een provinciale coalitie vormt, weten dat de foto rechtenvrij was en dus zonder toestemming gebruikt kon worden. ‘Desalniettemin is de betreffende foto vervangen’. Maar volgens de journalist van het Brabants Dagblad was dat niet helemaal waar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .